В Харківській області оновили "червону" зону карантину
Нове зонування почне діяти з півночі 9 листопада, передає newsroom.
Про це сьогодні повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.
За інформацією чиновника в "червоній" зоні карантину опиняться міста: Харків, Лозова, Первомайський і Чугуїв, а також Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Зачепилівський, Золочівський, Коломацький, Чугуївський і Шевченківський райони Харківської області.
У "помаранчеву" зону потрапили всі інші населені пункти регіону.
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Раніше ми писали, що на Харківщині зафіксували нові випадки захворювання китайським вірусом.
Станом на 9:00 6 листопада виявили 41 131 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, 801 з яких — за минулу добу.
Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ.
За добу після ускладнень від вірусу померли десять жителів Харківської області.
Область тримається на другому місці в Україні за кількістю хворих COVID -19 за добу, поступаючись Києву, де зареєстровано 1 002 випадки.
До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.
Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".
Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".