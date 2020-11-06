Стало відомо, хто в "червоній" зоні

В Харківській області оновили "червону" зону карантину

Нове зонування почне діяти з півночі 9 листопада, передає newsroom.

Про це сьогодні повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.

За інформацією чиновника в "червоній" зоні карантину опиняться міста: Харків, Лозова, Первомайський і Чугуїв, а також Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Зачепилівський, Золочівський, Коломацький, Чугуївський і Шевченківський райони Харківської області.

У "помаранчеву" зону потрапили всі інші населені пункти регіону.

Раніше ми писали, що на Харківщині зафіксували нові випадки захворювання китайським вірусом.

Станом на 9:00 6 листопада виявили 41 131 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, 801 з яких — за минулу добу.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ.

За добу після ускладнень від вірусу померли десять жителів Харківської області.

Область тримається на другому місці в Україні за кількістю хворих COVID -19 за добу, поступаючись Києву, де зареєстровано 1 002 випадки.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".