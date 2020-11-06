В Харьковской области обновили "красную" зону карантина
Новое зонирование начнет действовать с полуночи 9 ноября, передает newsroom.
Об этом сегодня сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
По информации чиновника в "красной" зоне карантина окажутся города: Харьков, Лозовая, Первомайский и Чугуев, а также Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области.
В "оранжевую" зону попали все остальные населенные пункты региона.
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Ранее мы писали, что на Харьковщине зафиксировали новые случаи заболевания китайским вирусом.
По состоянию на 9:00 6 ноября выявили 41 131 случай коронавирусной болезни COVID-19, 801 из которых — за прошедшие сутки.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ.
За сутки после осложнений от вируса скончались десять жителей Харьковской области.
Область держится на втором месте в Украине по количеству заболевших COVID-19 за сутки, уступая Киеву, где зарегистрированы 1 002 случая.
К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.
Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".
Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".