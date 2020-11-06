Стало известно, кто в "красной" зоне

В Харьковской области обновили "красную" зону карантина

Новое зонирование начнет действовать с полуночи 9 ноября, передает newsroom.

Об этом сегодня сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По информации чиновника в "красной" зоне карантина окажутся города: Харьков, Лозовая, Первомайский и Чугуев, а также Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области.

В "оранжевую" зону попали все остальные населенные пункты региона.

Ранее мы писали, что на Харьковщине зафиксировали новые случаи заболевания китайским вирусом.

По состоянию на 9:00 6 ноября выявили 41 131 случай коронавирусной болезни COVID-19, 801 из которых — за прошедшие сутки.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ.

За сутки после осложнений от вируса скончались десять жителей Харьковской области.

Область держится на втором месте в Украине по количеству заболевших COVID-19 за сутки, уступая Киеву, где зарегистрированы 1 002 случая.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".