В Харькове ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся с места произшествия

Мужчина днем 5 ноября в районе Одесской на пешеходном переходе сбил пятилетнюю девочку, передает kharkov.dozor.

Как сообщают очевидцы, это произошло на пешеходном переходе в районе дома 8/2 по проспекту Героев Сталинграда. Водитель на бирюзовом авто двигался со стороны Одесской в сторону Коммунального рынка, сбил ребенка и скрылся. Возможно после удара у автомибиля повреждено правое зеркало.

Известно, что ребенок получил легкие телесные повреждения – ушибы мягких тканей голени и головы.

Ранее мы писали, что на Харьковщине зафиксировали новые случаи заболевания китайским вирусом.

По состоянию на 9:00 6 ноября выявили 41 131 случай коронавирусной болезни COVID-19, 801 из которых — за прошедшие сутки.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ.

За сутки после осложнений от вируса скончались десять жителей Харьковской области.

Область держится на втором месте в Украине по количеству заболевших COVID-19 за сутки, уступая Киеву, где зарегистрированы 1 002 случая.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".