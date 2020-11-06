В Харкові рятують немовля, яке народилося без живота

У малюка в утробі в повному обсязі не сформувалася черевна порожнина. Медики штучно створили малятку черевну порожнину і готують до серйозної операції.

Дитину відразу після народження перевели в Харківську обласну дитячу клінічну лікарню №1.

"У нашу лікарню переведена дитина з важкою вродженою патологією-відсутністю передньої черевної стінки. Це нечасто зустрічається патологія, але ми вже маємо досвід лікування таких хворих. Даний випадок ускладнений тим, що у дитини немає черевної порожнини: товстий і тонкий кишечник, шлунок, печінка і селезінка знаходяться у відкритому доступі", - написано в повідомленні лікарні.

Медиками прийнято рішення рятувати маленького пацієнта в два етапи. Перший: створення тимчасової штучної черевної порожнини.

Другий: закриття дефекту шкірою дитини.

Раніше ми писали, що на Харківщині зафіксували нові випадки захворювання китайським вірусом.

Станом на 9:00 6 листопада виявили 41 131 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, 801 з яких — за минулу добу.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ.

За добу після ускладнень від вірусу померли десять жителів Харківської області.

Область тримається на другому місці в Україні за кількістю хворих-19 за добу, поступаючись Києву, де зареєстровано 1 002 випадки.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".