В Харькове спасают младенца, который родился без живота

У малыша в утробе не полностью не сформировалась брюшная полость. Медики искусственно создали малютке брюшную полость и готовят к серьезной операции.

Ребенка сразу после рождения перевели в Харьковскую областную детскую клиническую больницу №1.

"В нашу больницу переведен ребенок с тяжелой врожденной патологией - отсутствием передней брюшной стенки. Это нечасто встречающаяся патология, но мы уже имеем опыт лечения таких больных. Данный случай осложнён тем, что у ребенка нет брюшной полости: толстый и тонкий кишечник, желудок, печень и селезенка находятся в открытом доступе", - написано в сообщении больницы.

Медиками принято решение спасать маленького пациента в два этапа. Первый: создание временной искусственной брюшной полости.

Второй: закрытие дефекта кожей ребенка.

Ранее мы писали, что на Харьковщине зафиксировали новые случаи заболевания китайским вирусом.

По состоянию на 9:00 6 ноября выявили 41 131 случай коронавирусной болезни COVID-19, 801 из которых — за прошедшие сутки.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ.

За сутки после осложнений от вируса скончались десять жителей Харьковской области.

Область держится на втором месте в Украине по количеству заболевших COVID-19 за сутки, уступая Киеву, где зарегистрированы 1 002 случая.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".