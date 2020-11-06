В Харькове спасают младенца, который родился без живота
У малыша в утробе не полностью не сформировалась брюшная полость. Медики искусственно создали малютке брюшную полость и готовят к серьезной операции.
Ребенка сразу после рождения перевели в Харьковскую областную детскую клиническую больницу №1.
"В нашу больницу переведен ребенок с тяжелой врожденной патологией - отсутствием передней брюшной стенки. Это нечасто встречающаяся патология, но мы уже имеем опыт лечения таких больных. Данный случай осложнён тем, что у ребенка нет брюшной полости: толстый и тонкий кишечник, желудок, печень и селезенка находятся в открытом доступе", - написано в сообщении больницы.
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Медиками принято решение спасать маленького пациента в два этапа. Первый: создание временной искусственной брюшной полости.
Второй: закрытие дефекта кожей ребенка.
Ранее мы писали, что на Харьковщине зафиксировали новые случаи заболевания китайским вирусом.
По состоянию на 9:00 6 ноября выявили 41 131 случай коронавирусной болезни COVID-19, 801 из которых — за прошедшие сутки.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ.
За сутки после осложнений от вируса скончались десять жителей Харьковской области.
Область держится на втором месте в Украине по количеству заболевших COVID-19 за сутки, уступая Киеву, где зарегистрированы 1 002 случая.
К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.
Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".
Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".