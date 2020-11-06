Геннадій Кернес офіційно визнаний мером Харкова

Як повідомила голова комісії Ольга Мозгова, згідно з протоколом про результати виборів, які відбулися 25 жовтня, участь у голосуванні взяли 323 218 виборців, які найбільшу кількість голосів віддали за Геннадія Кернеса - 195 044 (60,34%).

Таким чином, міськвиборчком визнав Геннадія Кернеса обраним Харківським міським головою.

Харків'яни неоднозначно відреагували на таку новину:

"Невже в Харкові немає нормального, молодого лідера, звичайно що є, але через нашу брехливу виборчу кімісії ставлять знову старих, брехливих, і корумпованих", "Сподіваюся на перевибори у зв'язку з недієздатністю", "Це багато що говорить про харківських виборців. А ще кажуть, що в Радянському Союзі була краща освіта", " і ви ще вірите що цього крота чесно вибрали?", " Радійте! Проголосували за відсутність води, опалення та ялинку в листопаді! Немає слів ", "Якщо Кернес міг говорити, він би сказав...",- пишуть користувачі в коментарях.

Раніше ми писали, що нещодавно чиновники і друзі мера Харкова Геннадія Кернеса спростували інформацію про смерть мера, але харків'яни не вірять їхнім словам.

Користувачі Мережі почали обурюватися і проводити "розслідування".

"Ви помітили, що Павло Фукс розмовляє щодня з Геннадієм Кернесом, але ось дилема навіть аудіо інтерв'ю мер Харкова дати не може. Єдина спекуляція на яку можуть піти авантюристи з Харкова, записати голос Кернеса з вдячністю для жителів міста за підтримку, але зробить це не сам мер, а нейромережа. Геннадій Кернес в медикаментозній комі, а дешеві маніпулятори продовжують обманювати харків'ян", - пишуть у телеграм-каналі "Пліткарка".

До слова, у Кернеса відреагували на повідомлення про "останній день" мера: "чергові вороги Харкова".

Як повідомляла Politeka, харків'яни "знайшли" мера зовсім не в Шариті, фото.

Також Politeka писала, що заступник Кернеса повідомив, що чекати від "нового" мера харків'янам: "буде звернення, де...".