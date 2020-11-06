Геннадий Кернес официально признан мэром Харькова

Как сообщила председатель комиссии Ольга Мозговая, согласно протоколу о результатах выборов, которые состоялись 25 октября, участие в голосовании приняли 323 218 избирателей, которые наибольшее количество голосов отдали за Геннадия Кернеса - 195 044 (60,34%).

Таким образом, горизбирком признал Геннадия Кернеса избранным Харьковским городским головой.

Харьковчане неоднозначно отреагировали на такую новость:

"Неужели в Харькове нет нормального, молодого лидера, конечно что есть, но из-за нашей лживой избирательной кимисии ставят вновь старых, лживых, и коррумпированных", "Надеюсь на перевыборы в связи с недееспособностью", "Это многое говорит о Харьковских избирателях. А ещё говорят, что в советском союзе было лучшее образование", "И вы еще верите что этого крота честно выбрали?", " Радуйтесь! Проголосовали за отсутствие воды, отопления и елку в ноябре! Нет слов ", "Если Кернес мог говорить, он бы сказал...", - пишут пользователи в комментариях.

Ранее мы писали, что недавно чиновники и друзья мэра Харькова Геннадия Кернеса опровергли информацию о смерти мэра, но харьковчане не верят их словам.

Пользователи сети начали возмущаться и проводить "расследования".

"Вы заметили, что Павел Фукс разговаривает каждый день с Геннадием Кернесом, но вот дилемма даже аудио интервью мэр Харькова дать не может. Единственная спекуляция на которую могут пойти авантюристы из Харькова, записать голос Кернеса с благодарностью для жителей города за поддержку, но сделает это не сам мэр, а нейросеть. Геннадий Кернес в медикаментозной коме, а дешевые манипуляторы продолжают обманывать харьковчан", - пишут в телеграм-канале "Сплетница".

К слову, у Кернеса отреагировали на сообщение о "последнем дне" мэра: "Очередные враги Харькова".

Как сообщала Politeka, харьковчане "нашли" мэра вовсе не в Шарите, фото.

Также Politeka писала, что заместитель Кернеса сообщил, что ждать от "нового" мэра харьковчанам: "Будет обращение, где...".