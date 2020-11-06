Що за люди такі...

В Харкові знищили стихійне кладовище для домашніх тварин

Про це повідомляє видання "Об'єктив".

Кладовище функціонувало близько 25 років.

Тварин викопали і вивезли в невідомому напрямку. У Харкові ліквідували несанкціоноване Кладовище домашніх тварин по вулиці Дерев'янка.

Раніше ми писали, що на Харківщині зафіксували нові випадки захворювання китайським вірусом.

Станом на 9:00 6 листопада виявили 41 131 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, 801 з яких — за минулу добу.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ.

За добу після ускладнень від вірусу померли десять жителів Харківської області.

Область тримається на другому місці в Україні за кількістю хворих COVID -19 за добу, поступаючись Києву, де зареєстровано 1 002 випадки.

Крім того, площу Свободи в Харкові закриють майже до весни.

У Харкові вже розпочали роботи зі встановлення ялинки на площі Свободи. У зв'язку з цим рух транспорту по площі буде заборонений до 10 лютого.

Головна міська ялинка Харкова на площі Свободи відкриється 19 грудня о 17.00. У той же день почне свою роботу традиційний новорічний ярмарок - він проходитиме до 17 січня 2021 року включно.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Харківського міського голови, опублікованому в єдиному міському реєстрі актів міськради.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".