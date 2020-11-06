Что за люди такие...

В Харькове уничтожили стихийное кладбище для домашних животных

Об этом сообщает издание "Обьектив".

Кладбище функционировало около 25 лет.

Животных выкопали и вывезли в неизвестном направлении. В Харькове ликвидировали несанкционированное кладбище домашних животных по улице Деревянко.

Ранее мы писали, что на Харьковщине зафиксировали новые случаи заболевания китайским вирусом.

По состоянию на 9:00 6 ноября выявили 41 131 случай коронавирусной болезни COVID-19, 801 из которых — за прошедшие сутки.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ.

За сутки после осложнений от вируса скончались десять жителей Харьковской области.

Область держится на втором месте в Украине по количеству заболевших COVID-19 за сутки, уступая Киеву, где зарегистрированы 1 002 случая.

Кроме того, площадь Свободы в Харькове закроют почти до весны.

В Харькове уже начали работы по установке елки на площади Свободы. В связи с этим движение транспорта по площади будет запрещен до 10 февраля.

Главная городская елка Харькова на площади Свободы откроется 19 декабря в 17.00. В то же день начнет свою работу традиционная новогодняя ярмарка – она будет проходить до 17 января 2021 года включительно.

О этом говорится в соответствующем распоряжении харьковского городского головы, опубликованном в Едином городском реестре актов горсовета.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".