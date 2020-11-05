Площадь Свободы в Харькове закроют почти до весны

Как сообщает Politeka.net, в Харькове уже начали работы по установке елки на площади Свободы. В связи с этим движение транспорта по площади будет запрещен до 10 февраля.

Главная городская елка Харькова на площади Свободы откроется 19 декабря в 17.00. В то же день начнет свою работу традиционная новогодняя ярмарка – она будет проходить до 17 января 2021 года включительно, передает "Вечерний Харьков".

О этом говорится в соответствующем распоряжении харьковского городского головы, опубликованном в Едином городском реестре актов горсовета.



Ранее мы писали, что на Харьковщине за прошлые сутки бригады скорой помощи дважды застревали на бездорожье.

Об этом сообщили в пресс-службе Центре экстренной медицинской помощи в Харьковской области.

Дорожные происшествия произошли в Валковском и Харьковском районах. На помощь медикам прибыли спасатели и вытащили застрявшие автомобили.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".