Лікар харківської лікарні захворіла страшною недугою
Як повідомляє Politeka.net, про це повідомила волонтер Наталія Попова на своїй сторінці в Facebook.
Головлікар Чорнобильської лікарні Ірина Пирогова захворіла китайським вірусом.
Відомо, що вже багато місяців ця лікарня є опорною для пацієнтів з китайським вірусм.
На даний момент інформації про самопочуття головлікаря немає.
"Попка кирпата": ведуча "Орла і решки" роздяглася перед камерою і постала в красивих позах
Нові тарифи з грудня, що чекає українців у платіжках: "Підняли до 312 грн за…"
"Давай одружимося?": фігуриста "наречена" Харламова показала величезний бюст на заздрість Асмус
Зимові канікули-2020: у МОН зробили важливу заяву, «у зв'язку з карантином…»
Раніше ми писали, що на Харківщині зафіксували нові випадки захворювання китайським вірусом.
Станом на 9:00 6 листопада виявили 41 131 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, 801 з яких — за минулу добу.
Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ.
За добу після ускладнень від вірусу померли десять жителів Харківської області.
Область тримається на другому місці в Україні за кількістю хворих-19 за добу, поступаючись Києву, де зареєстровано 1 002 випадки.
До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.
Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".
Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".