Лікар харківської лікарні захворіла страшною недугою

Як повідомляє Politeka.net, про це повідомила волонтер Наталія Попова на своїй сторінці в Facebook.

Головлікар Чорнобильської лікарні Ірина Пирогова захворіла китайським вірусом.

Відомо, що вже багато місяців ця лікарня є опорною для пацієнтів з китайським вірусм.

На даний момент інформації про самопочуття головлікаря немає.

Раніше ми писали, що на Харківщині зафіксували нові випадки захворювання китайським вірусом.

Станом на 9:00 6 листопада виявили 41 131 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, 801 з яких — за минулу добу.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ.

За добу після ускладнень від вірусу померли десять жителів Харківської області.

Область тримається на другому місці в Україні за кількістю хворих-19 за добу, поступаючись Києву, де зареєстровано 1 002 випадки.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".