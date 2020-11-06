Уже нет сил терпеть!

Харьковские рестораторы вышли на акцию протеста

Как сообщает Politeka.net, в пятницу утром под стены ХОГА вышли бармены, официанты, повара, менеджеры и рестораторы, об этом передают местные СМИ.

По словам директора Сумского рынка, общепит не переживет еще один локдаун.

"На акции мы планируем собрать больше тысячи человек. Потому что уже локдаун для общепита наступил. И наступил уже давно. Сломали общепиту ноги и он стоит на коленях. Подушка, которая была для дотаций – свои личные сбережения — уже закончилась у всех собственников", — сообщил он.

Митингующие требуют не закрывать их заведения так как из нечем платить налоги, аренду и зарплату.

Ранее мы писали, что на Харьковщине зафиксировали новые случаи заболевания китайским вирусом.

По состоянию на 9:00 6 ноября выявили 41 131 случай коронавирусной болезни COVID-19, 801 из которых — за прошедшие сутки.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ.

За сутки после осложнений от вируса скончались десять жителей Харьковской области.

Область держится на втором месте в Украине по количеству заболевших COVID-19 за сутки, уступая Киеву, где зарегистрированы 1 002 случая.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".