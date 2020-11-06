Врач харьковской больницы заболела страшным недугом
Как сообщает Politeka.net, об этом сообщила волонтёр Наталья Попова на своей страничке в Facebook.
Главврач Чернобыльской больницы Ирина Пирогова заболела китайским вирусом.
Известно, что уже много месяцев эта больница является опорной для пациентов с китайским вирусм.
На данный момент информации о самочувствии главврача нет.
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Ранее мы писали, что на Харьковщине зафиксировали новые случаи заболевания китайским вирусом.
По состоянию на 9:00 6 ноября выявили 41 131 случай коронавирусной болезни COVID-19, 801 из которых — за прошедшие сутки.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ.
За сутки после осложнений от вируса скончались десять жителей Харьковской области.
Область держится на втором месте в Украине по количеству заболевших COVID-19 за сутки, уступая Киеву, где зарегистрированы 1 002 случая.
К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.
Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".
Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".