Врач харьковской больницы заболела страшным недугом

Как сообщает Politeka.net, об этом сообщила волонтёр Наталья Попова на своей страничке в Facebook.

Главврач Чернобыльской больницы Ирина Пирогова заболела китайским вирусом.

Известно, что уже много месяцев эта больница является опорной для пациентов с китайским вирусм.

На данный момент информации о самочувствии главврача нет.

Ранее мы писали, что на Харьковщине зафиксировали новые случаи заболевания китайским вирусом.

По состоянию на 9:00 6 ноября выявили 41 131 случай коронавирусной болезни COVID-19, 801 из которых — за прошедшие сутки.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ.

За сутки после осложнений от вируса скончались десять жителей Харьковской области.

Область держится на втором месте в Украине по количеству заболевших COVID-19 за сутки, уступая Киеву, где зарегистрированы 1 002 случая.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".