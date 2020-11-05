Голова ХОДА Олексій Кучер відреагував на переобрання Геннадія Кернеса

Як передає Politeka.net, Олексій Кучер ввечері 4 листопада у Facebook. відреагував на офіційне оголошення Геннадія Кернеса переможцем виборів Харківського міського голови.

Керівник області написав, що"Харків зробив свій вибір, і вибір харків'ян потрібно поважати".

"Геннадія Адольфовича вітаю з впевненою перемогою і бажаю міцного здоров'я. Все тільки починається", - зазначив Кучер.

Раніше ми писали, що чиновники і друзі Геннадія Кернеса спростували інформацію про смерть мера, але харків'яни не вірять їхнім словам.

Користувачі Мережі почали обурюватися і проводити "розслідування".

"Ви помітили, що Павло Фукс розмовляє щодня з Геннадієм Кернесом, але ось дилема навіть аудіо інтерв'ю мер Харкова дати не може. Єдина спекуляція на яку можуть піти авантюристи з Харкова, записати голос Кернеса з вдячністю для жителів міста за підтримку, але зробить це не сам мер, а нейромережа. Геннадій Кернес в медикаментозній комі, а дешеві маніпулятори продовжують обманювати харків'ян", - пишуть у телеграм-каналі "Пліткарка".

"Як Ленін-живіше всіх живих вже третій місяць?", "І довго вони будуть приховувати правду, брехати і звиватися", " якими треба бути ідіотами, харків'яни, щоб голосувати за дуже хвору людину, якщо не сказати інше слово...", "Я думаю, там все дуже погано.Це просто тягнуть час.Навіщо це йому?Незрозуміло", "звичайно живий, але лише в пам'яті", - пишуть українці в коментарях.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".