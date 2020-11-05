Глава ХОГА Алексей Кучер отреагировал на переизбрание Геннадия Кернеса

Как передает Politeka.net, Алексей Кучер вечером 4 ноября в Facebook. отреагировал на официальное объявление Геннадия Кернеса победителем выборов харьковского городского головы.

Руководитель области написал, что "Харьков сделал свой выбор, и выбор харьковчан нужно уважать".

"Геннадия Адольфовича поздравляю с уверенной победой и желаю крепкого здоровья. Все только начинается", – отметил Кучер.

Ранее мы писали, что чиновники и друзья Геннадия Кернеса опровергли информацию о смерти мэра, но харьковчане не верят их словам.

Пользователи сети начали возмущаться и проводить "расследования".

"Вы заметили, что Павел Фукс разговаривает каждый день с Геннадием Кернесом, но вот дилемма даже аудио интервью мэр Харькова дать не может. Единственная спекуляция на которую могут пойти авантюристы из Харькова, записать голос Кернеса с благодарностью для жителей города за поддержку, но сделает это не сам мэр, а нейросеть. Геннадий Кернес в медикаментозной коме, а дешевые манипуляторы продолжают обманывать харьковчан", - пишут в телеграм-канале "Сплетница".

"Как Ленин - живее всех живых уже третий месяц?", " И долго они будут скрывать правду, врать и извиваться", "Какими надо быть идиотами, харьковчане, чтобы голосовать за очень больного человека, если не сказать другое слово...", "Я думаю,там все очень плохо.Это просто тянут время.Зачем это ему?Непонятно", "Конечно жив, но лишь в памяти", - пишут украинцы в комментариях.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".