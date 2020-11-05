Заместитель Геннадия Кернеса Игорь Терехов рассказал , когда мэр вернется в Харьков

Как передает Politeka.net, он утверждает, что Кернес вернётся в город до 20 декабря (это крайний срок, когда должна быть проведена сессия горсовета, на которой мэр должен принять присягу иначе он не сможет вступить в должность), передает издания "Страна".

Кроме того Терехов подробно рассказал о самочувствии Кернеса.

«Когда он улетал из Харькова в Шарите у него был коронавирус, воспаление легких с поражением до 70-ти процентов. Также, вы помните, в 2014 году он был тяжело ранен. Пуля повредила ему печень, почку, вырвала кусок легкого, перебила позвоночник, но он выжил. На фоне ковида у него так же начались некоторые проблемы, связанные именно с последствиями этого ранения. И в "Шарите" он вылетел не коронавирус лечить. Он по настоянию родственников улетел лечить именно обострившиеся на фоне ковида последствия ранения. Сейчас коронавируса у него нет.

Многие вещи врачи также купировали, динамика положительная, его жизнедеятельности и работоспособности ничего не угрожает, но пока остается проблема с работой легких", - рассказал заммэра.

Ранее мы писали, что недавно чиновники и друзья мэра Харькова Геннадия Кернеса опровергли информацию о смерти мэра, но харьковчане не верят их словам.

Пользователи сети начали возмущаться и проводить "расследования".

"Вы заметили, что Павел Фукс разговаривает каждый день с Геннадием Кернесом, но вот дилемма даже аудио интервью мэр Харькова дать не может. Единственная спекуляция на которую могут пойти авантюристы из Харькова, записать голос Кернеса с благодарностью для жителей города за поддержку, но сделает это не сам мэр, а нейросеть. Геннадий Кернес в медикаментозной коме, а дешевые манипуляторы продолжают обманывать харьковчан", - пишут в телеграм-канале "Сплетница".

К слову, у Кернеса отреагировали на сообщение о "последнем дне" мэра: "Очередные враги Харькова".

Как сообщала Politeka, харьковчане "нашли" мэра вовсе не в Шарите, фото.

Также Politeka писала, что заместитель Кернеса сообщил, что ждать от "нового" мэра харьковчанам: "Будет обращение, где...".