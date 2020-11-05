Площу Свободи у Харкові закриють майже до весни

Як повідомляє Politeka.net, в Харкові вже розпочали роботи зі встановлення ялинки на площі Свободи. У зв'язку з цим рух транспорту по площі буде заборонений до 10 лютого.

Головна міська ялинка Харкова на площі Свободи відкриється 19 грудня о 17.00. У той же день почне свою роботу традиційний новорічний ярмарок - він проходитиме до 17 січня 2021 року включно, передає "Вечірній Харків".

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Харківського міського голови, опублікованому в єдиному міському реєстрі актів міськради.



Раніше ми писали, що на Харківщині за минулу добу бригади швидкої допомоги двічі застрявали на бездоріжжі.

Про це повідомили в прес-службі Центрі екстреної медичної допомоги в Харківській області.

Дорожні події сталися у Валківському та Харківському районах. На допомогу медикам прибули рятувальники і витягли застряглі автомобілі.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".