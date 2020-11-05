Заступник Геннадія Кернеса Ігор Терехов розповів, коли мер повернеться до Харкова

Як передає Politeka.net, він стверджує, що Кернес повернеться в місто до 20 грудня (це крайній термін, коли повинна бути проведена сесія міськради, на якій мер повинен прийняти присягу інакше він не зможе вступити на посаду), передає видання "Страна".

Крім того Терехов детально розповів про самопочуття Кернеса.

"Коли він відлітав з Харкова в Шаріте у нього був коронавірус, запалення легенів з ураженням до 70-ти відсотків. Також, ви пам'ятаєте, в 2014 році він був важко поранений. Куля пошкодила йому печінку, нирку, вирвала шматок легені, перебила хребет, але він вижив. На тлі ковіда у нього так само почалися деякі проблеми, пов'язані саме з наслідками цього поранення. І в "Шаріте" він вилетів не коронавірус лікувати. Він за наполяганням родичів полетів лікувати саме загострилися на тлі ковіда наслідки поранення. Зараз коронавірусу у нього немає.

Багато речей лікарі також купірували, динаміка позитивна, його життєдіяльності і працездатності нічого не загрожує, але поки залишається проблема з роботою легенів", - розповів заступник мера.

Раніше ми писали, що нещодавно чиновники і друзі мера Харкова Геннадія Кернеса спростували інформацію про смерть мера, але харків'яни не вірять їхнім словам.

Користувачі Мережі почали обурюватися і проводити "розслідування".

"Ви помітили, що Павло Фукс розмовляє щодня з Геннадієм Кернесом, але ось дилема навіть аудіо інтерв'ю мер Харкова дати не може. Єдина спекуляція на яку можуть піти авантюристи з Харкова, записати голос Кернеса з вдячністю для жителів міста за підтримку, але зробить це не сам мер, а нейромережа. Геннадій Кернес в медикаментозній комі, а дешеві маніпулятори продовжують обманювати харків'ян", - пишуть у телеграм-каналі "Пліткарка".

До слова, у Кернеса відреагували на повідомлення про "останній день" мера: "чергові вороги Харкова".

Як повідомляла Politeka, харків'яни "знайшли" мера зовсім не в Шариті, фото.

Також Politeka писала, що заступник Кернеса повідомив, що чекати від "нового" мера харків'янам: "буде звернення, де...".