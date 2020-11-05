В Харківський області, в Печенізькому районі п'яний ревнивець підпалив будинок, через підозру своєї дружини у зраді

Як повідомляє телеграм-канал "Харків live", жінка пішла в магазин за продуктами, а чоловік тим часом підпалив сімейне гніздечко і сховався біля сусіднього будинку. Коли дружина проходила повз, він затягнув її на територію будинку і почав бити ножем по голові, шиї, руках.

Слава богу, їй вдалося втекти, діставшись до сусідів вона викликала поліцію.

Тепер ревнивцю світить до 15 років (раніше він вже сидів за вбивство).

Як розповіли сусіди, напередодні події неадекват вже хотів чи то вбити, чи то налякати свою дружину-він викруткою зрешетив їй спину і пофарбував обличчя в яскраві фарби.

Раніше ми писали, що на Харківщині за минулу добу бригади швидкої допомоги двічі застрявали на бездоріжжі.

Про це повідомили в прес-службі Центрі екстреної медичної допомоги в Харківській області.

Дорожні події сталися у Валківському та Харківському районах. На допомогу медикам прибули рятувальники і витягли застряглі автомобілі.

"Самостійно автомобілі виїхати не змогли. На допомогу були викликані представники ДСНС. Дякуємо рятувальникам за своєчасну допомогу та співпрацю. Весь необхідний обсяг екстреної медичної допомоги людям, на виклики до яких прямували бригади, був наданий своєчасно і в повному обсязі", - написано в повідомленні Центру.

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