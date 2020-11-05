В Харьковской области, в Печенежском районе пяный ревнивец подпалил дом, из-за подозрения своей супруги в измене
Как сообщает телеграм-канал "Харьков live", женщина пошла в магазин за продуктами, а мужчина тем временем подпалил семейное гнездышко и спрятался возле соседнего дома. Когда жена проходила мимо, он затащил ее на территорию дома и начал бить ножом по голове, шее, рукам.
Слава богу, ей удалось убежать, добравшись к соседям она вызвала полицию.
Теперь ревнивцу светит до 15 лет (ранее он уже сидел за убийство).
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Как рассказали соседи, накануне происшествия неадекват уже хотел то ли убить, то ли припугнуть свою жену - он отвёрткой изрешетил ей спину и окрасил лицо в яркие краски.
Ранее мы писали, что на Харьковщине за прошлые сутки бригады скорой помощи дважды застревали на бездорожье.
Об этом сообщили в пресс-службе Центре экстренной медицинской помощи в Харьковской области.
Дорожные происшествия произошли в Валковском и Харьковском районах. На помощь медикам прибыли спасатели и вытащили застрявшие автомобили.
"Самостоятельно автомобили выехать не смогли. На помощь были вызваны представители ГСЧС. Спасибо спасателям за своевременную помощь и сотрудничество. Весь необходимый объем экстренной медицинской помощи людям, на вызовы к которым направлялись бригады, был предоставлен своевременно и в полном объеме", - написано в сообщении Центра.
К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.
Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".
Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".