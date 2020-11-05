В Харьковской области, в Печенежском районе пяный ревнивец подпалил дом, из-за подозрения своей супруги в измене

Как сообщает телеграм-канал "Харьков live", женщина пошла в магазин за продуктами, а мужчина тем временем подпалил семейное гнездышко и спрятался возле соседнего дома. Когда жена проходила мимо, он затащил ее на территорию дома и начал бить ножом по голове, шее, рукам.

Слава богу, ей удалось убежать, добравшись к соседям она вызвала полицию.

Теперь ревнивцу светит до 15 лет (ранее он уже сидел за убийство).

Как рассказали соседи, накануне происшествия неадекват уже хотел то ли убить, то ли припугнуть свою жену - он отвёрткой изрешетил ей спину и окрасил лицо в яркие краски.

Ранее мы писали, что на Харьковщине за прошлые сутки бригады скорой помощи дважды застревали на бездорожье.

Об этом сообщили в пресс-службе Центре экстренной медицинской помощи в Харьковской области.

Дорожные происшествия произошли в Валковском и Харьковском районах. На помощь медикам прибыли спасатели и вытащили застрявшие автомобили.

"Самостоятельно автомобили выехать не смогли. На помощь были вызваны представители ГСЧС. Спасибо спасателям за своевременную помощь и сотрудничество. Весь необходимый объем экстренной медицинской помощи людям, на вызовы к которым направлялись бригады, был предоставлен своевременно и в полном объеме", - написано в сообщении Центра.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".