На Харківщині за минулу добу бригади швидкої допомоги двічі застрявали на бездоріжжі

Як повідомляє Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Центрі екстреної медичної допомоги в Харківській області.

Дорожні події сталися у Валківському та Харківському районах. На допомогу медикам прибули рятувальники і витягли застряглі автомобілі.

"Самостійно автомобілі виїхати не змогли. На допомогу були викликані представники ДСНС. Дякуємо рятувальникам за своєчасну допомогу та співпрацю. Весь необхідний обсяг екстреної медичної допомоги людям, на виклики до яких прямували бригади, був наданий своєчасно і в повному обсязі", - написано в повідомленні Центру.

Раніше ми писали, що на Харківщині до пом'якшення карантину ще дуже далеко.

У МОЗ опублікували дані по регіонах з широким поширенням вірусу.

Згідно з даними, ситуація з поширенням інфекції в Харківській області не відповідає критеріям для пом'якшення карантину в регіоні.

Так, при мінімальному показнику в 40 випадків захворювання на 100 тисяч населення, показник по Харківській області становить 350,5 випадків, що перевищує мінімальний поріг в 8.76 рази.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".