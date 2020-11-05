На Харьковщине за прошлые сутки бригады скорой помощи дважды застревали на бездорожье
Как сообщает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Центре экстренной медицинской помощи в Харьковской области.
Дорожные происшествия произошли в Валковском и Харьковском районах. На помощь медикам прибыли спасатели и вытащили застрявшие автомобили.
"Самостоятельно автомобили выехать не смогли. На помощь были вызваны представители ГСЧС. Спасибо спасателям за своевременную помощь и сотрудничество. Весь необходимый объем экстренной медицинской помощи людям, на вызовы к которым направлялись бригады, был предоставлен своевременно и в полном объеме", - написано в сообщении Центра.
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Ранее мы писали, что на Харьковщине до смягчения карантина еще очень далеко.
В МОЗ опубликовали данные по регионам с широким распространением вируса.
Согласно данным, ситуация с распространением инфекции в Харьковской области не соответствует критериям для смягчения карантина в регионе.
Так, при минимальном показателе в 40 случаев заболевания на 100 тысяч населения, показатель по Харьковской области составляет 350,5 случаев, что превышает минимальный порог в 8.76 раза.
К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.
Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".
Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".