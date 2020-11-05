Геннадій Кернес офіційно визнаний мером Харкова

Як повідомила голова комісії Ольга Мозгова, згідно з протоколом про результати виборів, які відбулися 25 жовтня, участь у голосуванні взяли 323 218 виборців, які найбільшу кількість голосів віддали за Геннадія Кернеса - 195 044 (60,34%).

Таким чином, міськвиборчком визнав Геннадія Кернеса обраним Харківським міським головою.

Нещодавно чиновники і друзі Геннадія Кернеса спростували інформацію про смерть мера, але харків'яни не вірять їхнім словам.

Користувачі Мережі почали обурюватися і проводити "розслідування".

"Ви помітили, що Павло Фукс розмовляє щодня з Геннадієм Кернесом, але ось дилема навіть аудіо інтерв'ю мер Харкова дати не може. Єдина спекуляція на яку можуть піти авантюристи з Харкова, записати голос Кернеса з вдячністю для жителів міста за підтримку, але зробить це не сам мер, а нейромережа. Геннадій Кернес в медикаментозній комі, а дешеві маніпулятори продовжують обманювати харків'ян", - пишуть у телеграм-каналі "Пліткарка".

"Як Ленін-живіше всіх живих вже третій місяць?", "І довго вони будуть приховувати правду, брехати і звиватися", " якими треба бути ідіотами, харків'яни, щоб голосувати за дуже хвору людину, якщо не сказати інше слово...", "Я думаю, там все дуже погано.Це просто тягнуть час.Навіщо це йому?Незрозуміло", "звичайно живий, але лише в пам'яті", - пишуть українці в коментарях.

До слова, у Кернеса відреагували на повідомлення про "останній день" мера: "чергові вороги Харкова".

Як повідомляла Politeka, харків'яни "знайшли" мера зовсім не в Шариті, фото.

Також Politeka писала, що заступник Кернеса повідомив, що чекати від "нового" мера харків'янам: "буде звернення, де...".