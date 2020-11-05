В Харкові вночі горів гуртожиток
Як повідомляє Politeka.net, про це повідомили в ДСНС у Харківській області.
5 листопада о 1.20 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в студентському гуртожитку Національного фармацевтичного університету.
Коли рятувальники приїхали, у кімнаті на восьмому поверсі дев'ятиповерхової будівлі гуртожитку горіли меблі, домашні речі та холодильник.
"Давай одружимося?": фігуриста "наречена" Харламова показала величезний бюст на заздрість Асмус
Коханка Тарзана проміняла стриптизера на улюбленця Собчак із "Дом-2", який спивається: "Рада та любов"
"Персонал у борделі": Тіна Кароль вразила максимальним безсоромством у прозорому вбранні
Трагічно обірвалося життя знаменитого актора, кохана зірки невтішна: "Моє серце завжди буде з тобою"
"Через сильне задимлення була загроза для мешканців гуртожитку. Всього з верхніх поверхів врятовано п'ять осіб, ще 30 студентів евакуйовано", - розповіли в ДСНС в Харківській області.
Пожежу повністю загасили через годину. Попередньою причиною пожежі рятувальники називають коротке замикання електричної мережі.
Раніше ми писали, що на Харківщині до пом'якшення карантину ще дуже далеко.
У МОЗ опублікували дані по регіонах з широким поширенням вірусу.
Згідно з даними, ситуація з поширенням інфекції в Харківській області не відповідає критеріям для пом'якшення карантину в регіоні.
Так, при мінімальному показнику в 40 випадків захворювання на 100 тисяч населення, показник по Харківській області становить 350,5 випадків, що перевищує мінімальний поріг в 8.76 рази.
До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.
Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".
Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".