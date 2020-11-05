В Харкові вночі горів гуртожиток

Як повідомляє Politeka.net, про це повідомили в ДСНС у Харківській області.

5 листопада о 1.20 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в студентському гуртожитку Національного фармацевтичного університету.

Коли рятувальники приїхали, у кімнаті на восьмому поверсі дев'ятиповерхової будівлі гуртожитку горіли меблі, домашні речі та холодильник.

"Через сильне задимлення була загроза для мешканців гуртожитку. Всього з верхніх поверхів врятовано п'ять осіб, ще 30 студентів евакуйовано", - розповіли в ДСНС в Харківській області.

Пожежу повністю загасили через годину. Попередньою причиною пожежі рятувальники називають коротке замикання електричної мережі.

Раніше ми писали, що на Харківщині до пом'якшення карантину ще дуже далеко.

У МОЗ опублікували дані по регіонах з широким поширенням вірусу.

Згідно з даними, ситуація з поширенням інфекції в Харківській області не відповідає критеріям для пом'якшення карантину в регіоні.

Так, при мінімальному показнику в 40 випадків захворювання на 100 тисяч населення, показник по Харківській області становить 350,5 випадків, що перевищує мінімальний поріг в 8.76 рази.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

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