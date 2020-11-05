В Харькове ночью горело общежитие

Как сообщает Politeka.net, об этом сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

5 ноября в 1.20 спасателям поступило сообщение о пожаре в студенческом общежитии Национального фармацевтического университета.

Когда спасатели приехали, в комнате на восьмом этаже девятиэтажного здания общежития горела мебель, домашние вещи и холодильник.

"Из-за сильного задымления была угроза для жителей общежития. Всего из верхних этажей спасено пять человек, еще 30 студентов эвакуировано", - рассказали в ГСЧС в Харьковской области.

Пожар полностью потушили спустя час. Предварительной причиной пожара спасатели называют короткое замыкание электрической сети.

Ранее мы писали, что на Харьковщине до смягчения карантина еще очень далеко.

В МОЗ опубликовали данные по регионам с широким распространением вируса.

Согласно данным, ситуация с распространением инфекции в Харьковской области не соответствует критериям для смягчения карантина в регионе.

Так, при минимальном показателе в 40 случаев заболевания на 100 тысяч населения, показатель по Харьковской области составляет 350,5 случаев, что превышает минимальный порог в 8.76 раза.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".