В Харькове ночью горело общежитие
Как сообщает Politeka.net, об этом сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
5 ноября в 1.20 спасателям поступило сообщение о пожаре в студенческом общежитии Национального фармацевтического университета.
Когда спасатели приехали, в комнате на восьмом этаже девятиэтажного здания общежития горела мебель, домашние вещи и холодильник.
Шальная Волочкова в клетке переплюнула сама себя непристойным шпагатом: "Полный ахтунг"
Униженная партнером по "Танцям з зірками" Фреймут нанесла ответный удар: "Не заслужил даже..."
Фото располневшей Анастасии Заворотнюк взбудоражило общественность: "Настенька, держись!"
Звезда «Квартал 95» Елена Кравец ошарашила словами о разводе: «Я с этим справлюсь…»
"Из-за сильного задымления была угроза для жителей общежития. Всего из верхних этажей спасено пять человек, еще 30 студентов эвакуировано", - рассказали в ГСЧС в Харьковской области.
Пожар полностью потушили спустя час. Предварительной причиной пожара спасатели называют короткое замыкание электрической сети.
Ранее мы писали, что на Харьковщине до смягчения карантина еще очень далеко.
В МОЗ опубликовали данные по регионам с широким распространением вируса.
Согласно данным, ситуация с распространением инфекции в Харьковской области не соответствует критериям для смягчения карантина в регионе.
Так, при минимальном показателе в 40 случаев заболевания на 100 тысяч населения, показатель по Харьковской области составляет 350,5 случаев, что превышает минимальный порог в 8.76 раза.
К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.
Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".
Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".