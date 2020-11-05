В медучреждении нет свободных мест!

В Харьковскую инфекционку доставили новую кислородную цистерну

Как сообщает "Суспільне", предполагается, что ее мощность полностью покроет потребности больницы.

Сообщается, что новая цистерна заработает на следующей неделе.

Кроме того, недавно мы сообщали, что в Украине за сутки появилось +9850 заболевших китайским вирусом.

Всего 430467 заболевших. Из них 7924 (+193) умерли и 184782 (+8378) выздоровели.

В Харьковской области добавилось +771 за последние сутки. Ушло из жизни 5 человек за сутки.

Важно отметить, чо Харьковская область сейчас в лидерах по числу заболеваемости китайским вирусом среди регионов в Украине, так как число заболевших уже превысило 40 000 человек.

Ранее мы писали, что на Харьковщине до смягчения карантина еще очень далеко.

В МОЗ опубликовали данные по регионам с широким распространением вируса.

Согласно данным, ситуация с распространением инфекции в Харьковской области не соответствует критериям для смягчения карантина в регионе.

Так, при минимальном показателе в 40 случаев заболевания на 100 тысяч населения, показатель по Харьковской области составляет 350,5 случаев, что превышает минимальный порог в 8.76 раза.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".