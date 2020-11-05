В Украине за сутки появилось +9850 заболевших китайским вирусом

Как сообщает Politeka.net, всего 430467 заболевших. Из них 7924 (+193) умерли и 184782 (+8378) выздоровели.

В Харьковской области добавилось +771 за последние сутки. Ушло из жизни 5 человек за сутки.

Важно отметить, чо Харьковская область сейчас в лидерах по числу заболеваемости китайским вирусом среди регионов в Украине, так как число заболевших уже превысило 40 000 человек.

Ранее мы писали, что на Харьковщине до смягчения карантина еще очень далеко.

В МОЗ опубликовали данные по регионам с широким распространением вируса.

Согласно данным, ситуация с распространением инфекции в Харьковской области не соответствует критериям для смягчения карантина в регионе.

Так, при минимальном показателе в 40 случаев заболевания на 100 тысяч населения, показатель по Харьковской области составляет 350,5 случаев, что превышает минимальный порог в 8.76 раза.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".