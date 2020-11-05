В Харківську інфекціонку доставили нову кисневу цистерну
Як повідомляє "Суспільне", передбачається, що її потужність повністю покриє потреби лікарні.
Повідомляється, що нова цистерна запрацює наступного тижня.
"У нас 107 точок доступу кисню магістрального, більше 40 кисневих концентраторів. Від бочки харчуються апарати ШВЛ і киснева магістраль. Зараз в нашій лікарні таких точок 67", - повідомив директор лікарні Павло Нартов.
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Він додав, що в медзакладі немає вільних місць.
"На сьогоднішній день наш лікувальний заклад завантажено на 100%. Наша лікарня розрахована на 290 ліжок, у нас на ранок 290 хворих. У реанімації 12 хворих і, крім цього, ще в звичайних відділеннях 26 апаратів ШВЛ", - додав Нартов.
Крім того, нещодавно ми повідомляли, що в Україні за добу з'явилося +9850 хворих китайським вірусом.
Всього 430467 хворих. З них 7924 (+193) померли і 184782 (+8378) одужали.
У Харківській області додалося + 771 за останню добу. Пішло з життя 5 осіб за добу.
Важливо відзначити, чо Харківська область Зараз в лідерах за кількістю захворюваності китайським вірусом серед регіонів в Україні, так як число хворих вже перевищило 40 000 чоловік.
Раніше ми писали, що на Харківщині до пом'якшення карантину ще дуже далеко.
У МОЗ опублікували дані по регіонах з широким поширенням вірусу.
Згідно з даними, ситуація з поширенням інфекції в Харківській області не відповідає критеріям для пом'якшення карантину в регіоні.
Так, при мінімальному показнику в 40 випадків захворювання на 100 тисяч населення, показник по Харківській області становить 350,5 випадків, що перевищує мінімальний поріг в 8.76 рази.
До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.
Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".
Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".