У Харкові на кілька місяців перекриють одну з вулиць

Йдеться про вулицю Михайла Водяного, на ділянці від вулиці ХТЗ до проспекту Індустріального, передає Politeka.net з посиланням на Департамент інфраструктури мерії Харкова.

Рух заборонено з 15 жовтня 2020 року по 1 лютого 2021 року у зв'язку з ремонтом каналізаційної мережі.

Об'їзд закритої ділянки організований по прилеглих вулицях: Франтішека Крала, Молодіжній, Луї Пастера та ін.

Раніше ми писали про те, що після чергового ремонту труб з відключенням води на Олексіївці з кранів у квартирах жителів мікрорайону потекла коричнева рідина. Відповідними фото люди поділилися в соціальних мережах.

А ось на Салтівці 15 жовтня справи були ще сумнішими. У зв'язку з ремонтом тепломагістралі по проспекту Ювілейному від гарячого водопостачання відключили 113 житлових будинків, п'ять дитячих садків, чотири школи й одну медустанову.

Ми також розповідали про те, що в мережі опублікували наслідки ремонту сходинок у дворі на Героїв праці, 56, в 607 мікрорайоні.

На кадрах видно як попало покладений асфальт, відсутність бордюрів і так далі. Більш того, майстри не спромоглися укласти більш щільно вцілілі плити, щоб зробити сходинки не такими екстремальними.

"Ось такий ремонт сходинок нам зробили депутати округу після численних скарг. Асфальт зверху на землю і чудові життєрадісні сходинки. Соромно! Спасибі! Обов'язково за Вас проголосуємо! Анонімно, будь ласка", - підписали знімки.

Нагадаємо, на збиткове харківське метро спустять ще десятки мільйонів.

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