В Харькове на несколько месяцев перекроют одну из улиц

Речь идет об улице Михаила Водяного, на участке от улыцы ХТЗ до проспекта Индустриального, передает Politeka.net со ссылкой на Департамент инфраструктуры мэрии Харькова.

Движение запрещено с 15 октября 2020 года по 1 февраля 2021 года в связи с ремонтом канализационной сети.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: Франтишека Крала, Молодежной, Луи Пастера и др.

Ранее мы писали о том, что после очередного ремонта труб с отключением воды на Алексеевке из кранов в квартирах жителей микрорайона потекла коричневая жидкость. Соответствующими фото люди поделились в социальных сетях.

А вот на Салтовке 15 октября дела были еще печальнее. В связи с ремонтом тепломагистрали по проспекту Юбилейному от горячего водоснабжения отключили 113 жилых домов, пять детских садиков, четыре школы и одно медучреждение.

Мы также рассказывали о том, что в сети опубликовали последствия ремонта ступенек во дворе на Героев Труда, 56, в 607 микрорайоне.

На кадрах видно как попало уложенный асфальт, отсутствие бордюров и так далее. Более того, мастера не удосужились уложить более плотно уцелевшие плиты, чтобы сделать ступеньки не такими экстремальными.

«Вот такой ремонт ступенек нам сделали депутаты округа после многочисленных жалоб. Асфальт сверху на землю и замечательные жизнерадостные ступеньки. Стыдно! Спасибо! Обязательно за Вас проголосуем! Анонимно, пожалуйста», – подписали снимки.

Напомним, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.

Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.

Также Politeka писала, что вандалы устроили погром в любимом парке харьковчан, фото последствий.