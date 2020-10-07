За два года на эту дорогу уйдет без малого 100 миллионов

В Харькове потратят десятки миллионов гривен на ремонт Гимназической набережной, капитальный ремонт которой проводили в прошлом году

Тендер на на 46 миллионов гривен объявил Департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета, сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на сайт ProZorro.

За эту сумму собираются ремонтировать дорогу от Московского проспекта до Нетеченской набережной.

Расследователи отмечают, что в прошлом году эту дорогу капитально отремонтировали, причем ремонт проводили на покрытии, которое было в хорошем состоянии и не «кричало» о ремонте в первую очередь.

«Тогда этот самый Департамент подписал с ООО «Паркинг +» договор по капитальному ремонту Гимназической набережной. Стоимость договора была 46,3 млн.грн», – говорится в публикации.

До конца 2021 года подрядчик должен был выполнить все работы: обустроить дорожное покрытие, сделать тротуары, отремонтировать ливневую канализацию и нанести отметку. За работы горсовет заплатил 27,2 млн.грн.

Пока одни улицы ремонтируются по энному кругу, другие не видели дорожной техники очень давно, и там образовались огромные выбоины.

Так, в телеграмм-канале «ВЕХА» решили продемонстрировать всю глубину ям возле станции метро «Киевская», использовав в качестве мерила пятилитровую пластиковую бутылку.

«Вот только фонтана не хватает, вы не находите?», – иронизирует автор публикации, намекая на то, что в Харькове мэрия не считает денег на фонтаны, зато не находит их на ремонт дорожного покрытия.

Напомним, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.

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