В Харькове потратят десятки миллионов гривен на ремонт Гимназической набережной, капитальный ремонт которой проводили в прошлом году
Тендер на на 46 миллионов гривен объявил Департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета, сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на сайт ProZorro.
За эту сумму собираются ремонтировать дорогу от Московского проспекта до Нетеченской набережной.
Расследователи отмечают, что в прошлом году эту дорогу капитально отремонтировали, причем ремонт проводили на покрытии, которое было в хорошем состоянии и не «кричало» о ремонте в первую очередь.
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«Тогда этот самый Департамент подписал с ООО «Паркинг +» договор по капитальному ремонту Гимназической набережной. Стоимость договора была 46,3 млн.грн», – говорится в публикации.
До конца 2021 года подрядчик должен был выполнить все работы: обустроить дорожное покрытие, сделать тротуары, отремонтировать ливневую канализацию и нанести отметку. За работы горсовет заплатил 27,2 млн.грн.
Пока одни улицы ремонтируются по энному кругу, другие не видели дорожной техники очень давно, и там образовались огромные выбоины.
Так, в телеграмм-канале «ВЕХА» решили продемонстрировать всю глубину ям возле станции метро «Киевская», использовав в качестве мерила пятилитровую пластиковую бутылку.
«Вот только фонтана не хватает, вы не находите?», – иронизирует автор публикации, намекая на то, что в Харькове мэрия не считает денег на фонтаны, зато не находит их на ремонт дорожного покрытия.
Напомним, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.
Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.
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