Баснословной дорогой фонтан с обезьянами в саду Шевченко обзаведется новым «аксессуаром»
За почти 1,4 млн. грн коммунальщики планируют купить навес для хранения фонтана, передает Politeka.net со ссылкой на информацию Харьковского антикоррупционного центра.
В Департаменте коммунального хозяйства горсовета уверяют, что, несмотря на то, что в тендерной документации речь идет только об одном навесе для фонтана с обезьянами-музыкантами, в эту сумму также входят навесы и для других фонтанов по городу.
Навес за 1 370 000 гривен предназначен для хранения фонтана с декоративными элементами от осадков в зимний период. Его диаметр должен составлять 17 метров, а высота – 9,9 метров. Форма покрытия должна иметь уклон, чтобы по нему стекала вода, а конструкция должна состоять из металлического каркаса.
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Аукцион назначен на 13 октября.
Строительство этого фонтана обошлось харьковским налогоплательщикам в почти 51 миллион гривен. Он представляет собой четырехъярусную конструкцию с 13-ю приматами-музыкантами. Его автором стал турецкий скульптор Сукру Эренлер. Он делал обезьян в своей мастерской в Анкаре.
В соцсетях мнения местных жителей на это творение турецкого скульптора разделились. Если одни хвалили и восхищались, то другие плевались в комментариях.
В этом году обезьян нарядили в костюмы синего цвета.
Напомним, в сети высмеяли новый фонтан в Харькове.
Как сообщала Politeka, в Харькове открыли самый обсуждаемый объект.
Также Politeka писала, что харьковчане рассказали о первом «нежданчике» в саду Шевченко.