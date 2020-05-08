В Харькове готовят к запуску один из самых скандальных фонтанов города
В саду Шевченко коммунальщики начали снимать покрытие с фонтана с обезьянами, который обошелся бюджету города в несколько десятков миллионов долларов.
Соответствующие фотографии опубликовали в группе «СолнцеЛикий Харьков», передает Politeka.net.
«Гвардейцы Геннадия расчехляют обезьян и наряжают их во фраки от Армани за сто миллиардов купонов. Это явный знак, шо карантину конец - с 500та Роднуликами, заразившихся за сутки», – говорится в подписи к снимкам.
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Напомним, что фонтан представляет собой сооружение в несколько ярусов, на каждом из которых размещены обезьяны, играющие на разных музыкальных инструментах. На вершине фонтана – обезьяна с микрофоном. Всего обезьян 13.
Приобретение, монтаж и укладка покрытия вокруг него влетели харьковчанам в тот самый 51 миллион гривен – в сумму, которую многие называли нереальной и не верили, что столько денег можно спустить на подобное. Как оказалось, очень даже можно.
По словам Кернеса, фонтан символизирует то, что недалеко находится зоопарк, и это площадка перед входом в него.
Автором этого объекта стал турецкий скульптор Сукру Эренлер. Он делал приматов в своей мастерской в Анкаре. Судя из информации в соцсети, он закончил факультет изобразительного искусства в Университете Анкары. Журналисты сделали вывод, что, судя по публикациям на странице, опыт монтажа фонтанов у скульптора есть.
Напомним, в сети высмеяли новый фонтан в Харькове.
Как сообщала Politeka, в Харькове открыли самый обсуждаемый объект.
Также Politeka писала, что харьковчане рассказали о первом «нежданчике» в саду Шевченко.