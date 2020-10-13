Харків'яни почали скаржитися на появу в громадському транспорті дивних контролерів

Молоді люди ходять з привідкритими посвідченнями і перевіряють наявність квитків, а тих, хто не сплатив проїзд або не може підтвердити оплату, виставляють з транспорту.

З приводу цих "контролерів" свій коментар дали в Центрі безоплатної правової допомоги, а опублікувало відповіді видання Gromada group.

За інформацією юристів, правила проїзду в міському електротранспорті визначається на місцевому рівні, враховуючи транспортну інфраструктуру міста. У Харкові правила користування електричним міським транспортом були затверджені 20 вересня 2017 року.

Документ встановлює єдині правила користування транспортом на території Харкова, в тому числі і порядок проїзду та його оплати, права та обов'язки пасажирів, взаємовідносини перевізників і пасажирів під час проїзду.

Згідно цих правил, контролер – особа, яка здійснює контроль за реєстрацією проїзду, в тому числі перевіряє наявність зареєстрованих засобів реєстрації проїзду в пасажирів. Контролером може бути особа, яка перебуває в штаті перевізника або інша особа у разі залучення перевізником до виконання функцій контролю других юридичних осіб.

При собі він повинен мати службове посвідчення, нагрудний значок, жетон або картку з особистим номером, квитанції встановленого зразка і засоби, необхідні для вимірювання розміру багажу.

На першу вимогу пасажира контролер зобов'язаний пред'явити службове посвідчення, а також назвати місце роботи, телефон і так далі. У самому документі повинні бути вказані ПІБ контролера, назва підприємства або організації, що видала посвідчення, а також мати актуальний термін дії.

Якщо пасажир дійсно не сплатив проїзд, то контролер спочатку зобов'язаний повідомити йому про правопорушення та адміністративне стягнення, і якщо той визнав провину і не оскаржує її, складається протокол про вчинення адмінпорушення. У разі оплати штрафу на місці контролер зобов'язаний видати пасажиру квитанцію.

Не випускати або ж, навпаки, висаджувати пасажира з громадського транспорту контролер не має права. Після складання акту пасажир може перебувати в транспорті до прибуття на необхідну зупинку.

Якщо ж він силою утримує пасажира, виштовхує його з салону, це можна кваліфікувати як "перевищення службових повноважень".

Раніше ми писали, що харків'янка після оплати проїзду через е-тікет не змогла довести чоловікам, які представилися контролерами, що провела операцію, і вони виставили її з трамвая. Пізніше виявилося, що система дала збій, й оплата таки була підтверджена, але такі дії "контролерів" обурили мешканку міста.

Нагадаємо, харківських водіїв попередили про прийдешні незручності.

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