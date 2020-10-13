В среду и четверг в Харькове для движения закроют две улицы

В связи с ремонтно-строительными работами 14 и 15 октября с восьми часов утра до 20:00 будет запрещено движение транспорта по улицам Серповой и Коломенской на участке от проспекта Науки до улицы Бакулина.

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию горсовета.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улице Бакулина и проспекте Науки.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове потратят десятки миллионов гривен на ремонт Гимназической набережной. Тендер на 46 миллионов гривен объявил Департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета.

За эту сумму собираются ремонтировать дорогу от Московского проспекта до Нетеченской набережной. В прошлом году эту дорогу капитально отремонтировали, причем ремонт проводили на покрытии, которое было в хорошем состоянии и не «кричало» о ремонте в первую очередь.

Также мы рассказывали о том, что в соцсетях решили продемонстрировать всю глубину харьковских ям, использовав в качестве мерила пятилитровую пластиковую бутылку.

На опубликованных фото зафиксировано состояние дорог и улиц возле станции метро «Киевская», глубина ям на которых вводит в ступор. Для водителей же езда по таким «качественным» дорогам превращается в настоящее испытание.

«Вот только фонтана не хватает, вы не находите?», – иронизирует автор публикации, намекая на то, что в Харькове мэрия не считает денег на фонтаны, зато не находит их на ремонт дорожного покрытия.

Напомним, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.

Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.

Также Politeka писала, что вандалы устроили погром в любимом парке харьковчан, фото последствий.