В среду и четверг в Харькове для движения закроют две улицы
В связи с ремонтно-строительными работами 14 и 15 октября с восьми часов утра до 20:00 будет запрещено движение транспорта по улицам Серповой и Коломенской на участке от проспекта Науки до улицы Бакулина.
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию горсовета.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улице Бакулина и проспекте Науки.
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Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове потратят десятки миллионов гривен на ремонт Гимназической набережной. Тендер на 46 миллионов гривен объявил Департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета.
За эту сумму собираются ремонтировать дорогу от Московского проспекта до Нетеченской набережной. В прошлом году эту дорогу капитально отремонтировали, причем ремонт проводили на покрытии, которое было в хорошем состоянии и не «кричало» о ремонте в первую очередь.
Также мы рассказывали о том, что в соцсетях решили продемонстрировать всю глубину харьковских ям, использовав в качестве мерила пятилитровую пластиковую бутылку.
На опубликованных фото зафиксировано состояние дорог и улиц возле станции метро «Киевская», глубина ям на которых вводит в ступор. Для водителей же езда по таким «качественным» дорогам превращается в настоящее испытание.
«Вот только фонтана не хватает, вы не находите?», – иронизирует автор публикации, намекая на то, что в Харькове мэрия не считает денег на фонтаны, зато не находит их на ремонт дорожного покрытия.
Напомним, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.
Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.
Также Politeka писала, что вандалы устроили погром в любимом парке харьковчан, фото последствий.