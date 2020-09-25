В пятницу, 25 сентября, в Харькове презентовали новую систему оплаты проезда в метрополитене

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на местный ресурс My Kharkov.

По словам первого заместителя харьковского мэра Игоря Терехова, первый аппарат, позволяющий расплатиться за поездку в метро банковской карточкой, будет работать в тестовом режиме на станции метро "Госпром".

"В течение полугода мы установим аппараты на всех станциях. Пока – по одному аппарату в одном вестибюле", – пообещал чиновник.

Глава Харьковского облуправления Ощадбанка Оксана Сороколита, в свою очередь, добавила, что для оплаты проезда необходимо будет приложить к терминалу платежную карту либо же смартфон, поддерживающий Google Pay, Apple Pay и другие подобные NFC-устройства. При этом, комиссия за услугу начисляться не будет.

Politeka писала, что перегруженность станций киевского метро втрое превышает показатели стран Европы. Так, согласно опубликованной инфрмации, на одну станцию метро в столице приходится 56,7 тысяч человек. В Европе эта цифра значительно меньше - 20 тысяч человек.

Кроме того, Киевский метрополитен отстает от Европы и по количеству станций. Несмотря на то, что застройка города в основном формировалась вдоль станций метрополитена, они все, как правило, перегружены. Перегруженность станций метрополитена также можно объяснить их низкой плотностью.

Несмотря на достаточно большую площадь города, протяженность Киевского метрополитена, по сравнению с другими городами, является небольшой. Плотность сети метрополитена (показатель соотношения длины линии метро до площади города) в украинской столице является примерно в 5 раз ниже, чем в городах стран Европы.

Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.

Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.

Также Politeka писала, что в Киеве "дешевая альтернатива метро" ржавеет под открытым небом.