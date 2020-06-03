Ссора в маршрутке закончилась серьезным увечьем для молодого харьковчанина

Об инциденте, который произошел в районе перекрестка улицы Героев-Широнинцев и Юбилейного проспекта, сообщили в соцсетях, выложив соответствующее видео.

На опубликованных в Фесбуке кадрах виден молодой человек, который без сознания лежит на асфальте у двери маршрутки, а на ступеньках – второй парень.

«У двоих парней возникла ссора в маршрутке. В результате один из них (в белой футболке) ударил другого, тот вылетел с маршрутки, ударился головой об бордюр и потерял сознание», – поясняется в подписи к записи.

У двоих парней возникла ссора в маршрутке. В результате один из них (в белой футболке) ударил другого, тот вылетел с маршрутки, ударился головой об бордюр и потерял сознание 📍 Юбилейный/Широнинцев Gepostet von ХС • Харьков am Mittwoch, 3. Juni 2020

За кадром слышно, как люди требуют вызвать скорую. Сам же парень не выглядит сильно расстроенным.

«Да все мы уже не контролируем эмоции и говорить не умеем. Деградация! Но таблетка существует – задумайтесь», «Ну этот же долб...б мог его убить же, не дай Бог», «Ужас, что с людьми происходит... Человечность стёрлась вообще( Надеюсь, человек жив», – пишут под публикацией пользователи.

Ранее мы рассказывали о том, что в троллейбусе №35, который ездит от Одесской до Северной Салтовки, избили человека. По словам очевидцев, пассажир поплатился за то, что хотел проехать без билета.

Однако, как стало известно позже, и пострадавшие, и тот, кто избивал людей, были знакомы между собой. Пять человек в состоянии алкогольного опьянения ввалились в салон троллейбуса и начали себя неадекватно вести. Кондуктор сделал им замечание. Вскоре между несколькими из них вспыхнула драка. Одного из буянов вытолкали на остановке, второго «вырубили», однако потом забрали его с собой, в тот момент он был жив.

Напомним, салон маршрутки вывел харьковчан из себя, кадры беспредела.

Как сообщала Politeka, малолетние хулиганы напали на харьковскую электричку.

Также Politeka писала, что "выкрутасы" водителя троллейбуса закончились печально для пассажиров в Харькове.