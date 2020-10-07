Утром 7 октября в одной из харьковских маршруток произошла трагедия

В автобусе, который следует по маршруту №232 в районе Одесской скончался пассажир. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию в группе «ХС Харьков».

По словам очевидцев, мужчине стало плохо во время движения. Он упал.

«Пассажиры автобуса вытянули мужчину на остановку. Водила сказал "звоните в скорую" и уехал», – говорится в подписи к публикации.

В группе также разместили снимки, на которых виден еще не старый человек, лежащий прямо на асфальте. Возле него – несколько сотрудников скорой помощи.

В полиции происшествие пока что никак не прокомментировали.

Ранее мы рассказывали о том, что в одной из харьковских маршруток, разгорелся скандал из-за того, что у водителя маршрутки не нашлось сдачи с крупной купюры для пассажирки, и та вынуждена была выйти из салона.

«Сегодня утром зашла в 304. Мелких денег у меня не было, было только 100 грн одной купюрой. Водитель начал возмущаться и говорить, что сдачи у него не будет, хотя в кассе деньги были и по 10, и по 20 грн. Потом швырнул мне эти 100 грн. и сказал выйти. Я ответила, что он может дать сдачу, так как деньги есть. Он начал говорить, что если он даст мне сдачу, то что будет делать потом... В смысле, потом? Какое право водитель вообще имеет выгонять человека из автобуса, если ему, видите ли, не хочется давать сдачу! Естественно, я вышла, потому что ехать с таким быдлом дальше и не было желания», – написала девушка в соцсети.

Напомним, на Харьковщине пенсионерка «позолотила» ручку мошенницам на тысячи долларов.

Как сообщала Politeka, в Харькове обстреляли троллейбус с людьми.

Также Politeka писала, что в Харькове разгорелся скандал после побоища в маршрутке.