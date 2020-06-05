В момент инцидента в салоне было около 30 пассажиров

Атаке подвергся троллейбус №31, который ехал с улицы Натальи Ужвий в сторону проспекта Юбилейного

Неизвестный выстрелил по транспортному средству, предположительно, из пневматической винтовки, сообщает Politeka.net со ссылкой на сайт Харьковского городского совета.

По словам начальника отдела безопасности движения КП «Троллейбусное депо №2» Богдана Христова, инцидент произошел сегодня, 5 июня, около половины второго дня в районе улицы Гвардейцев Широнинцев, 21. Он пояснил, что пуля попала в боковое стекло возле средней двери троллейбуса, но не пробила его. В этот момент внутри троллейбуса находились около трех десятков людей. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

«Водитель рассказал, что был слышен громкий хлопок, после чего треснуло стекло, по нему пошла «паутина». Троллейбус сразу остановился, пассажиры вышли, а наши работники вызвали полицию. Сейчас пишем заявление. Это новый троллейбус, который мы получили совсем недавно. Сегодня он будет снят с маршрута, чтобы стекло не высыпалось», - рассказал Христов.

Троллейбус не выйдет на маршрут до тех пор, пока с «родного» завода не пришлют новое стекло, чтобы заменить разбитое.

Ранее мы писали о том, что в марте, когда ввели ограничение по 10 пассажиров в салоне, еще до внедрения карантина, многие харьковчане не на шутку разозлились. Но были и те, кто пошел еще дальше. Так, на остановке по улице Академика Павлова разъяренный пассажир, которому, видимо, не повезло проскочить в первой десятке в трамвай, швырнул вслед уходящему общественному транспорту камень.

Мы также писали о том, что на Салтовке хулигані атаковали камнями трамвай. Один из них разбил стекло и попал в девушку, которая сидела прямо у окна. От удара потерпевшая от действий неизвестных хулиганов на минуту даже «потерялась». Пассажиры немедленно вызвали скорую.

Напомним, в Киеве разгорелся скандал из-за пенсионеров в маршрутках во время карантина.

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