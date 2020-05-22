Со следующего понедельника весь городской транспорт Харькова будет работать в штатном режиме

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию Департаменте инфраструктуры  мэрии.

По словам чиновников, движение будет восстановлено в соответствии с условиями заключенных  договоров, утвержденных паспортов маршрутов, существующих линий  метрополитена и расписания движения.

транспорт, очередь

Однако карантинные меры никто не отменял. Так, глава ХОГА Алексей Кучер заявил, что в метро пассажиры подземки должны находиться в средствах индивидуальной защиты, а температурный скрининг будет выборочным.

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За соблюдением мер будут следить санитарные врачи, которые будут проводить рейды.

Кучер добавил, что ограничения количества пассажиров в вагонах метро не будет.

метро, Харьков

Как известно, с 22 мая в Харькове уже восстановлены регулярные  пассажирские перевозки городским наземным пассажирским транспортом  (троллейбус, трамвай, автобус) в пределах количества мест для сидения,  предусмотренного технической характеристикой транспортного средства или  определенного в регистрационных документах на этот транспорт.

маршрутка

Ранее мы писали о том, что мэр города Геннадий Кернес сделал официальное заявление относительно запуска метро. На своей странице в Фейсбуке он сообщил, что метрополитен начнет свою работу 25 мая в половине шестого утра.

Напомним, в Харькове показали кабинку для массовой дезинфекции от китайского вируса.

Как сообщала Politeka, харьковчанам наглядно показали последствия массовых гуляний.

Также Politeka писала, что главную улицу Харькова перекроют до сентября.