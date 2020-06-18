Более чем в три тысячи гривен обошлось пенсионерке на Харьковщине общение с «гадалками»

Жительница Змиевского района дорого поплатилась за свою беспечность и веру в сверхъестественное, сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По словам правоохранителей, 17 июня в дом пенсионерки пожаловали две женщины, которые представились гадалками. Во время общения они заявили, что все беды и несчастья у пенсионерки – результат обладания «грязными деньгами», которые необходимо срочно очистить.

Они были настолько убедительны, что жертва без задней мысли отдала им все свои сбережения, после чего те благополучно ретировались.

Поняв, что ее обманули, женщина сразу же обратилась в полицию с заявлением.

В ходе расследования полицейские установили, что мошенницы направились в сторону Балаклеи. Уже вскоре оперативники задержали злоумышленниц и установили их личности.

«Гадалками» оказались жительницы Славянска – 53-летняя мать и ее 32-летняя дочь.

Мошенницам сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас женщин проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Балаклейского района.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Правоохранители просят граждан не доверять слепо незнакомым людям, а также не впускать их в квартиру, если на это нет законных оснований.

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"Один высокий, здоровый, темная смуглая кожа, всегда в кепке, темная футболка и вообще неприглядных цветов одежда, карие глаза, круглая морда; я так понимаю, что основную работу делает он. С ним две бабы — одна светловолосая, низкая коренастая, вторая — чёрные крашеные волосы, худая. Они подходят очень близько, когда люди переходят дорогу и когда спускаются по ступенькам в метро", – описала преступников очевидец.

Напомним, в Харькове бандиты ворвались в квартиру с ребенком.

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