Карантин и присутствие дома жителей Харькова не останавливают воров от проникновения в их квартиры и грабежей

Очередное тому подтверждение – случай на Новой Баварии, о котором сообщили в группе «Брутальный Харьков», разместив соответствующее видео. Чтобы его посмотреть, доскролльте страницу до конца.

По информации топикстартера, двух ромской национальности, которые обворовывали квартиру пенсионерки, задержали практически на месте преступления.

«Потом стало известно, что они работают, в основном, по Новой Баварии и только по старикам», – поясняет автор.

Мошенницы проникают в квартиры под разным предлогом, и пока одна из них на кухне заговаривает пожилого хозяина жилища, вторая быстренько прочесывает комнаты в поисках денег и украшений.

Задержав цыганок, люди сразу же вызвали копов.

Как слышно на записи, человек с камерой не жалеет нецензурной лексики в адрес женщины ромской национальности, которая пытается спрятаться от камеры и прячет лицо за маской.

«Ты стариков-пенсионеров обворовывала с подругами», – говорит парень.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

Вчера задержали двух цыганок, которые обворовали квартиру пенсионерки. Вызвали копов. Потом стало известно, что они работают в основном по Новой Баварии и только по старикам, под разным предлогом проникают в квартиры, и пока одна из них на кухне заговаривает пенсионера, другие выносят из комнат деньги и украшения. Gepostet von Брутальный Харьков am Freitag, 1. Mai 2020

В свою очередь люди не очень верят в справедливое наказание для подобных воров со стороны правоохранительных органов и рекомендуют прибегнуть к самосуду, хотя это и является нарушением закона.

«Толку от тех копов?! Руки поломать, чтоб знали, как брать у стариков! Пи*дуйте к депутатам! Там есть что брать, а не последнее забирать у людей, старики бедные и так выжить не могут, так надо вкрай воздух перекрыть!», «Воры под прикрытием. Вы посмотрите, что на Киевском вокзале творится, и все – под руководством ментов: все обос*али, обос*али и норма», «Руки отрубить без суда и следствия!», «Ребята, вывезите вы их в какую-то отдаленную местность и отпустите голышом, пусть подлецы побудут в шкуре ограбленных ими людей😤!», «С ними надо не разговаривать, а за патлы – и в тюрьму», «У меня из за таких бабушка умерла. Не выдержала потрясения», – пишут пользователи.

Напомним, пара карманников устроила охоту на харьковчан.

Как сообщала Politeka, женщина цинично ограбила маленького ребенка.

Также Politeka писала, что в харьковской маршрутке разгорелся скандал из-за собаки.