То ли еще будет!

На карантине в Харькове возросло количество взломов автомобилей, и иногда такие преступления имеют очень неожиданный финал

Какой именно, показали в группе «ХС Харьков», передает Politeka. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

Утро нового дня началось для жителя одной из многоэтажек на Салтовском шоссе, мягко говоря. неожиданно. Выглянув утром из окна своей квартиры на припаркованное авто, он заметил: что-то неладно с его «ласточкой».

Спустившись к машине, ее хозяин увидел картину маслом: дверь авто была разбита, а в салоне на переднем сидении уснул горе-взломщик. Потерпевший немедленно вызвал правоохранителей, а всю ситуацию сняли на видео соседи по дому.

В комментариях предположили, что мужчина мог перепутать чужое авто со своим, но во всем предстоит разобраться правоохранителям.

Радничок разбил окно в машине, залез внутрь и уснул. Водитель стоит вахуе и звонит копам 😅 📍 Салтовское шоссе, 242-Б Gepostet von ХС • Харьков am Montag, 6. April 2020

А вот владельцу авто на проспекте Тракторостроителей, 134 повезло куда меньше. Воры разбили заднее стекло в его машине в поисках ценных вещей и скрылись с места преступления.

Осторожно: на видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее мы рассказывали о том, что во время карантина в Харькове активизировались домушники. Пока жители города сидят в своих квартирах, злоумышленники обрезают провода коммуникаций в подъездах, не обращая ни малейшего внимания на камеры видеонаблюдения.

Мы также писали, что в соцсетях сообщили об активизации печально известного вора в Харькове.

«Карманник по кличке «Пухлый» снова был замечен за кражей. Вместе со своей бабой украли что-то у женщины возле «Класса» на пр. Тракторостроителей. Копов вызывали, но что-то они пока не телятся решать вопрос. А «Пухлый» даже не скрывается, орудуют тут чуть ли не каждый день, их группа человек 5», – рассказали очевидцы.

Напомним, в Харькове расклейщик рекламы погорел на горячем, люди негодуют.

Как сообщала Politeka, женщина цинично ограбила маленького ребенка.

Также Politeka писала, что в харьковской маршрутке разгорелся скандал из-за собаки.