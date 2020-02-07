Автоворы в Харькове работают не покладая рук

Как именно они орудуют, зафиксировала одна из камер видеонаблюдения в переулке Костюринском возле торгового центра «Палладиум».

Соответствующую запись опубликовали в группе «Харьков 1654».

На кадрах видно, как мужчина спортивного телосложения подходит к каждой из припаркованных машин, внимательно, смотрит внутрь, а потом из одной из них вытаскивает сумку, разбив заднее стекло автомобиля локтем.

По словам потерпевших, в сумке были документы, в том числе личные на имя Фариза Велиева, два загранпаспорта. Всех, кто что-то видел или знает, на условиях анонимности просят сообщить по телефону 066 104 74 52.

2 февраля приблизительно в 22.00 на переулке Костюринском возле ТЦ Палладиум разбили стекло в машине и вытащили сумку с документами, паспорт, два загран паспорта и личные документы на имя Велиев Фариз. Если кто его узнал, сообщите по телефону 066 104 74 52. Анонимность гарантируем. Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 6. Februar 2020

В комментариях одни пользователи рассуждают с точки зрения, что жертва ограбления виновата сама, мол, кто же оставляет сумку с документами в салоне. Другие из собственного опыта рассказывают, что, как правило, воры выбрасывают документы, и остается ждать, пока кто-то найдет и сообщит. А один из пользователей, который работает в фирме, занимающейся заменой автостекол, констатирует: подобные случаи в Харькове – далеко не редкость:

«Могу дать совет как человек такой же пострадавший. Не введитесь, если будут звонить и предлагать за деньги вернуть документы после оплаты на карту», «Сегодня с коллегой нашли документы (не Ваши), через соц. сети нашли владельца, номер телефона, (по комментарию от 2010 года). Дозвонились и договорились как передать документы, без какой либо оплаты. Тоже жертва такого урода. Документы просто лежали на дереве. Так что ждите, найдут. Но не ведитесь на любые обмены», «Товарищи, вы же понимаете нет людей. Значит, этот козел постоянно там промышляет. Сделайте с друзьями в машине засаду и выследите день-два», «Мы производим замену автостекла в Харькове. Так вот с боковыми выбитыми стеклами едут каждый день. География взломов по городу обширная».

Ранее мы писали о том, что в Харькове автоворы массово «разувают» машины, а также крадут аккумуляторы и содержимое салонов.

Напомним, в Украине устроили массовую охоту на водителей с «особым» авто.

Как сообщала Politeka, угонщик превратил авто харьковчанина в груду сгоревшего металла

Также Politeka писала, что катастрофа произошла с львовским транспортом