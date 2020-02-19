Реклама, которой загажены городские лифты, не на шутку возмутила некоторых горожан

Крик души опубликовали в группе «Харьков 1654», передает Politeka.

Автор поделился записью с камеры видеонаблюдения, где видно, как мужчина заклеивает чистые двери лифта рекламными объявлениями.

«Как же обидно, когда ты собственными руками очистил свой лифт и подъезд от спама одной компании, как пришел урод и наклеил новую, про ремонт стиральных машин. Позвонил по номеру на объявлении, попросил убрать по-хорошему, цивилизованно, дал неделю на реагирование, вчера напомнил свое требование, реклама так и висит», – пишет харьковчанин.

Как же обидно, когда ты собственными руками очистил свой лифт и подъезд от спама одной компании, как пришел урод и наклеил новую, про ремонт стиральных машин. Позвонил по номеру на объявлении, попросил убрать по-хорошему, цивилизованно, дал неделю на реагирование, вчера напомнил свое требование, реклама так и висит. Рекламу этого "предпринимателя" видел во всех лифтах где я был, там ее по закону быть не должно (статья 152 КУпАП, штраф от 50 до 100 необлагаемых налогами доходов граждан). Но, раз за соблюдением законов у нас следить некому, давайте просто вызовем этого чувака домой (номера его телефонов найдете на дверях вашего лифта на каждом этаже), отремонтировать стиралку, а по приезду вместо стиралки вручим ему ведро и тряпку. И так делать со всеми "рекламодателями". Как вам идея? #нампишут Gepostet von Харьков 1654 am Dienstag, 18. Februar 2020

Он подчеркивает, что, согласно действующего законодательства, рекламы в лифтах быть не должно, в противном случае – штраф от 50 до 100 необлагаемых налогами доходов граждан.

«Но, раз за соблюдением законов у нас следить некому, давайте просто вызовем этого чувака домой (номера его телефонов найдете на дверях вашего лифта на каждом этаже) отремонтировать стиралку, а по приезду вместо стиралки вручим ему ведро и тряпку. И так делать со всеми "рекламодателями". Как вам идея?», – предлагает автор.

В комментариях пользователи поспешили высказаться на эту тему.

«Я не поддерживаю человека, но не самое плохое сделал работяга, хуже, если наркоадрес пишут», «Скажите спасибо ворам, которые только одну квартиру грабят, а не весь подъезд или вообще дом. Л – логика», «Не помогает доска. Расклеивают в лифте и на двери лифта тоже», «Не помогает... Две доски - на входе и в подъезде . А на лифт наклеить, ещё и супер клеем каким-то , что не отодрать, – вот высший пилотаж! И в основном этим "страдают" ремонтники бытовой техники», – отмечают харьковчане.

Ранее мы рассказывали, что в Харькове автохамов, которые блокируют подъезд к мусорным бакам, начали оригинально наказывать.

Напомним, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.

Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.

Также Politeka писала, что вандалы устроили погром в любимом парке харьковчан, фото последствий.