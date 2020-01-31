Хулиганы, портящие имущество в подъездах многоэтажных домов в Харькове, уже допекли людей до живого

Очередной крик души опубликовала жительница города в группе «Типичное ХТЗ», передает Politeka. Она поделилась снимком, на котором видна сгоревшая кнопка вызова лифта, и оставила эмоциональную подпись к нему.

«Какие-то ... опять пожгли кнопки на С.Потоцкого, 34, 7 подьезд! Лазят по подьезду мелкие ублюдки, не раз замечала. Теперь буду выходить с перцовым балончиком... За...ли, честное слово! Я теперь должна коляску нести на 9 этаж на горбу ....», – негодует автор.

В комментариях под публикацией разгорелась настоящая дискуссия по теме поста. Одни пользователи пишут о том, что автор не имеет никакого права самолично наказывать детей, теми более с помощью перцового баллончика. Для этого есть полиция и беседы с родителями. Другие же отмечают, что эти проделки – результат снисходительного отношения к детям в более юном возрасте. А третьи заявляют, что это вообще могли быть закладчики, которые таким образом хотели нейтрализовать источник шума.

«Ну то, что подожгли это плохо конечно, и то, что решать проблему как-то нужно, это да. Но! Брызнуть детям в лицо перцовым баллончиком вы не имеете никакого права! … ловите, вызывайте полицию, ищите родителей, общайтесь с ними», «лучше скинуться всем подъездом и камеры установить, что бы потом видео с лицами хулиганов в полицию передать…», «А почему дети? Это, скорей всего, те, кто делает закладки, это у них игра квест по городу, и, естественно, нужно, чтоб не приехали, не увидели. Подожгли кнопку на первом этаже – и уже слышно, как люди подымаются по этажам и никакого нежданчика...», «А эти «мелкие ублюдки» это не те самые дети, которым мы совсем недавно, ну вот прям пяток лет назад, друг друга отталкивая, место в транспорте уступали??», – пишут харьковчане.

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Как сообщала Politeka, в Харькове коллекторы запугали должницу.

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