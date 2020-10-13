Харьковчане начали жаловаться на появление в общественном транспорте странных контролеров

Молодые люди ходят с приоткрытыми удостоверениями и проверяют наличие билетов, а тех, кто не оплатил проезд или не может подтвердить оплату, выставляют из транспорта.

По поводу этих «контролеров» свой комментарий дали в Центре бесплатной правовой помощи, а опубликовало ответы издание Gromada group.

По информации юристов, правила проезда в городском электротранспорте определяется на местном уровне, учитывая транспортную инфраструктуру города. В Харькове правила пользования электрическим городским транспортом былт утверждены 20 сентября 2017 года.

Документ устанавливает единые правила пользования транспортом на территории Харькова, в том числе и порядок проезда и его оплаты, права и обязанности пассажиров, взаимоотношения перевозчиков и пассажиров во время проезда.

Согласно этих правил, контролер – лицо, осуществляющее контроль за регистрацией проезда, в том числе проверяет наличие зарегистрированных средств регистрации проезда в пассажиров. Контроллером может быть лицо, находящееся в штате перевозчика или другое лицо в случае привлечения перевозчиком к исполнению функций контроля вторых юридических лиц.

При себе он должен иметь служебное удостоверение, нагрудный значок, жетон или карточку с личным номером, квитанции установленного образца и средства, необходимые для измерения размера багажа.

По первому требованию пассажира контролер обязан предъявить служебное удостоверение, а также назвать место работы, телефон и так далее. В самом документе должны быть указаны ФИО контролера, название предприятия или организации, выдавшей удостоверение, а также иметь актуальный срок действия.

Если пассажир действительно не оплатил проезд, то контролер сначала обязан сообщить ему о правонарушении и административном взыскании, и если тот признал вину и не оспаривает ее, составляется протокол о совершении админнарушении. В случае оплаты штрафа на местеконтролер обязан выдать пассажиру квитанцию.

Не выпускать или же, наоборот, высаживать пассажира с общественного транспорта контроллер не имеет права. После составления акта пассажир может находиться в транспорте до прибытия в необходимой остановки.

Если же он силой удерживает пассажира, выталкивает его из салона, это можно квалифицировать как «превышение служебных полномочий».

Ранее мы писали, что харьковчанка после оплаты проезда через е-тикет не смогла доказать мужчинам, которые представились контролерами, что провела операцию, и они выставили ее из трамвая. Позже оказалось, что система дала сбой, и оплата таки была подтверждена, но такие действия «контролеров» возмутили жительницу города.

Напомним, харьковских водителей предупредили о грядущих неудобствах.

Как сообщала Politeka, в Харькове жизнь пассажира маршрутки оборвалась на глазах у людей.

Также Politeka писала, что в Харькове разгорелся скандал после побоища в маршрутке.