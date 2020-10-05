У вівторок, 6 жовтня, в центрі Харкова буде паралізовано рух

Це пов'язано з тим, що на площі Свободи відбудеться церемонія прощання з жертвами катастрофи Ан-26 під Чугуєвом, передає Politeka.net.

У зв'язку з жалобними заходами з 9:30 до 12:00 буде перекрито рух по вул. Сумській: від вул. Дружин Мироносиць до пр. Незалежності, а також по вул. Трінклера: від пр. Незалежності до площі Свободи.

Церемонія прощання розпочнеться о 10 годині ранку.

У понеділок, 5 жовтня, кілька сотень курсантів Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба та військовий оркестр проводили репетицію прощання.

У ЗМІ повідомили про те, що до Харкова приїде і президент України Володимир Зеленський, який візьме участь у церемонії.

Як відомо, увечері 25 вересня військовий літак Ан-26 зазнав аварії біля Чугуєва. Він здійснював навчальний політ. На борту перебували 27 осіб: сім офіцерів і 20 курсантів. Вижив тільки один курсант В'ячеслав Золочівський, який зараз перебуває на лікуванні в госпіталі.

Відразу після аварії експерти відібрали зразки ДНК для експертизи у 25-ти родичів курсантів і членів екіпажу, загиблих безпосередньо на місці аварії, щоб ідентифікувати тіла жертв, котрі сильно постраждали при падінні. Саме тому похорон і відбудуться через майже два тижні після трагедії.

Нагадаємо, рідні загиблого в авіакатастрофі в Чугуєві зворушили розповіддю.

Як писала Politeka, вбита горем мама харківського курсанта звернулася до сина, фото.

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