Семьи погибших во время крушения самолета Ан-26 в Харьковской области, получат по 1,5 миллиона гривен помощи

Об этом сообщил во время внеочередного заседания Кабинета Министров заместитель министра обороны Игорь Старобинский.

"Министром обороны принято решение о выплате единовременного пособия членам семей погибших военнослужащих. Размер выплат составляет 750 прожиточных минимумов, что составляет 1 миллионов 576 тысяч гривен на каждого", — рассказал Старобинский.

Чиновник также добавил, что выплаты будут осуществлены за счет фондов Минобороны.

"Это цена за жизнь сына . а сколько же надо миллионов чтобы облегчить души и вылечить сердца родителей которые потеряли своих сыновей ... Да таких цифр не существует...", "Лучше расстрелять тех, кто послал ребят лететь на таком самолёте, хотя такую боль ничто не уймет", "Если бы эти деньги помогли вернуть ребят...", " Да не один миллион ,не заменят матери сына", "И что им с этих денег. Сына не вернёшь. С этой болью теперь всю жизнь жить", - пишут харьковчане в комментариях.

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