Во вторник, 6 октября, в центре Харькова будет парализовано движение
Это связано с тем, что на площади Свободы состоится церемония прощания с жертвами катастрофы Ан-26 под Чугуевом, передает Politeka.net.
В связи с траурными мероприятиями с 9:30 до 12:00 будет перекрыто движение по ул. Сумской: от ул. Жен Мироносиц до пр. Независимости, а также по ул. Тринклера: от пр. Независимости до площади Свободы.
Церемония прощания начнется в 10 часов утра.
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В понедельник, 5 октября, несколько сотен курсантов Харьковского национального университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и военный оркестр проводили репетицию прощания.
В СМИ сообщили о том, что в Харьков приедет и президент Украины Владимир Зеленский, который возьмет участие в церемонии.
Как известно, вечером 25 сентября военный самолет Ан-26 потерпел крушение возле Чугуева. Он совершал учебный полет. На борту находились 27 человек: семь офицеров и 20 курсантов. Выжил только один курсант Вячеслав Золочевский, который сейчас находится на лечении в госпитале.
Сразу после крушения эксперты отобрали образцы ДНК для экспертизы у 25-ти родственников курсантов и членов экипажа, погибших непосредственно на месте аварии, чтобы идентифицировать тела жертв, сильно пострадавшие при падении. Именно поэтому похороны и состоятся спустя почти две недели после трагедии.
Напомним, родные погибшего в авиакатастрофе в Чугуеве растрогали рассказом.
Как писала Politeka, убитая горем мама харьковского курсанта обратилась к сыну, фото.
Также Politeka сообщала, семьи погибших под Харьковом курсантов получат компенсации.